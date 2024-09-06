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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 100 точек". Серебро. SW WG (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро. SW WG

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 100 точек" Серебро SW WG - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 100 точек" Серебро SW WG - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 25 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 100 точек" со знаком ⤔. Серебро. SW WG. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2409 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 85000 PLN. Торги состоялись 16 марта 2024.

Сохранность
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
21509 $
Цена в валюте аукциона 85000 PLN
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
17426 $
Цена в валюте аукциона 75950 PLN
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность AU
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность UNC
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP55 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1925 "Ободок 100 точек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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