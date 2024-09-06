Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 100 точек". Серебро. SW WG (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро. SW WG
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 25 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 100 точек" со знаком ⤔. Серебро. SW WG. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2409 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 85000 PLN. Торги состоялись 16 марта 2024.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
17426 $
Цена в валюте аукциона 75950 PLN
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP55 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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