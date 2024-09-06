Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 100 точек". Серебро. SW WG (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 100 точек" со знаком ⤔. Серебро. SW WG. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2409 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 85000 PLN. Торги состоялись 16 марта 2024.

Сохранность PROOF (1) UNC (21) AU (9) XF (11) Сохранность (слабы) MS62 (1) SP58 (1) SP55 (2) DETAILS (4) Сервис NGC (5) PCGS (3) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

Продавец Все фирмы

CNG (1)

Künker (1)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (18)

Numimarket (1)

WCN (17)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (1)