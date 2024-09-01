Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1927 года. Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: Без надписи PRÓBA
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1927
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1927 года. Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 34000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
9284 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 25 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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