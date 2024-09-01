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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1927 года. Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: Без надписи PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1927 года Без надписи PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1927 года Без надписи PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1927
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1927 года. Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 34000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
9284 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
5058 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Hess Divo - May 25, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 25 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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