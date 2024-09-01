Пробные 2 злотых 1927 года. Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1927 года. Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 34000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

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