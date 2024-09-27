Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1927 года. С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: С надписью PRÓBA
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1927
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1927 года. С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
8177 $
Цена в валюте аукциона 35000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 злотых 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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