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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1927 года. С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: С надписью PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1927 года С надписью PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1927 года С надписью PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1927
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1927 года. С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

Сохранность
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Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
8177 $
Цена в валюте аукциона 35000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
5919 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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