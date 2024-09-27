Пробные 2 злотых 1927 года. С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1927 года. С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

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