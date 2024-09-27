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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1927 года. Медь (Польша, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1927 года Медь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1927 года Медь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,65 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1927
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1927 года. Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 27000 PLN. Торги состоялись 17 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
7157 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 2 злотых 1927 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
4878 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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