Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1927 года. Медь (Польша, II Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,65 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1927
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1927 года. Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 27000 PLN. Торги состоялись 17 ноября 2018.
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