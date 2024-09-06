Пробный 1 грош 1927 года WJ. Серебро (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1927 года со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 22000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.

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