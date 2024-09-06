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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1927 года WJ. Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1927 года WJ Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 грош 1927 года WJ Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,74 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1927
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1927 года со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 22000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1927 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1927 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1392 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
5180 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша 1 грош 1927 WJ (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша 1 грош 1927 WJ (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 грош 1927 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 1 грош 1927 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 1 грош 1927 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ (Пробный) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Польша 1 грош 1927 WJ (Пробный) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 1 грош 1927 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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