Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1927 года WJ. Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,74 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1927
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1927 года со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 22000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1392 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?
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