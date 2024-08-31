Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 1 грош II Республики - Польша
1 грош 1923-1927 Пробный
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1923 KN WJ Бронза 30 0 221923 WJ Бронза - R6 0 81923 WJ Латунь - 0 01923 WJ Бронза. Односторонний оттиск аверса - 0 131923 Бронза. Односторонний оттиск реверса - 0 81925 WJ Серебро - 0 21927 WJ Серебро 100 0 15
1 грош 1925 Пробный
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1925 WJ Надпись "21 / V" 1,000 R4 0 16
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск