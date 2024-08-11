Пробный 1 грош 1925 года WJ. Серебро (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1925 года со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1449 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

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