Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1925 года WJ. Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,74 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1925 года со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1449 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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