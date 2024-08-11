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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1925 года WJ. Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1925 года WJ Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 грош 1925 года WJ Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,74 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1925 года со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1449 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

Сохранность
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Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность SP58 PCGS
Цена
2466 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Где продать?

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