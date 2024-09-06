Пробный 1 грош 1923 года WJ. Бронза. Односторонний оттиск аверса (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1923 года со знаком WJ. Бронза. Односторонний оттиск аверса. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на Кинг Нортонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20800 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

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