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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1923 года WJ. Бронза. Односторонний оттиск аверса (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза. Односторонний оттиск аверса

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1923 года WJ Бронза Односторонний оттиск аверса - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 грош 1923 года WJ Бронза Односторонний оттиск аверса - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1923
  • Монетный двор Кинг Нортон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1923 года со знаком WJ. Бронза. Односторонний оттиск аверса. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на Кинг Нортонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20800 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1434 $
Цена в валюте аукциона 6250 PLN
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2004 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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