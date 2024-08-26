Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1923 года KN WJ. Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1923
- Монетный двор Кинг Нортон
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1923 года со знаком KN WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на Кинг Нортонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
745 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
1147 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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