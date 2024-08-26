Пробный 1 грош 1923 года KN WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1923 года со знаком KN WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на Кинг Нортонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность UNC (22) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (2) MS64 (4) MS63 (1) SP64 (1) SP63 (1) SP62 (2) RD (2) RB (3) BN (7) Сервис PCGS (6) NGC (6)

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