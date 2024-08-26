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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1923 года KN WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1923 года KN WJ Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 грош 1923 года KN WJ Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1923
  • Монетный двор Кинг Нортон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1923 года со знаком KN WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на Кинг Нортонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
745 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
1147 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
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Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 1 грош 1923 KN WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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