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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1925 года WJ. Надпись "21 / V" (Польша, II Республика)

Разновидность: Надпись "21 / V"

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1925 года WJ Надпись "21 / V" - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 грош 1925 года WJ Надпись "21 / V" - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1925 года со знаком WJ. Надпись "21 / V". Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8800 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

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Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 4500 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
2116 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 грош 1925 WJ (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
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Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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