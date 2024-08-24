Пробный 1 грош 1925 года WJ. Надпись "21 / V" (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1925 года со знаком WJ. Надпись "21 / V". Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8800 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

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