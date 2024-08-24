Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1925 года WJ. Надпись "21 / V" (Польша, II Республика)
Разновидность: Надпись "21 / V"
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1925 года со знаком WJ. Надпись "21 / V". Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8800 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP63 BN PCGS
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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