Пробный 1 грош 1923 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1923 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на Кинг Нортонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе WDA - MiM за 12500 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

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