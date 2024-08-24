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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1923 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1923 года WJ Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 грош 1923 года WJ Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1923
  • Монетный двор Кинг Нортон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1923 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на Кинг Нортонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе WDA - MiM за 12500 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
2891 $
Цена в валюте аукциона 12600 PLN
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность SP66 BN PCGS
Цена
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
3162 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность SP66 BN PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 грош 1923 WJ (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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