Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1923 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1923
- Монетный двор Кинг Нортон
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1923 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на Кинг Нортонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе WDA - MiM за 12500 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
2891 $
Цена в валюте аукциона 12600 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
3162 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность SP66 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?
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