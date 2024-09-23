Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1923 года WJ. Латунь (Польша, II Республика)
Разновидность: Латунь
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1923
- Монетный двор Кинг Нортон
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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