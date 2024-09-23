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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1923 года WJ. Латунь (Польша, II Республика)

Разновидность: Латунь

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1923
  • Монетный двор Кинг Нортон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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