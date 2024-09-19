Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1923 года. Бронза. Односторонний оттиск реверса (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза. Односторонний оттиск реверса
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1923
- Монетный двор Кинг Нортон
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1923 года. Бронза. Односторонний оттиск реверса. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на Кинг Нортонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе WDA - MiM за 12000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Niemczyk (2)
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- WDA - MiM (2)
- Wójcicki (2)
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
1663 $
Цена в валюте аукциона 7250 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
2211 $
Цена в валюте аукциона 10750 PLN
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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