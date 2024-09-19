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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1923 года. Бронза. Односторонний оттиск реверса (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза. Односторонний оттиск реверса

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1923 года Бронза Односторонний оттиск реверса - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 грош 1923 года Бронза Односторонний оттиск реверса - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1923
  • Монетный двор Кинг Нортон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1923 года. Бронза. Односторонний оттиск реверса. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на Кинг Нортонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе WDA - MiM за 12000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (2)
Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
1663 $
Цена в валюте аукциона 7250 PLN
Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
2211 $
Цена в валюте аукциона 10750 PLN
Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
******
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Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 1 грош 1923 (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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