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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 гроша 1927 года WJ. Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 2 гроша 1927 года WJ Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 гроша 1927 года WJ Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,3 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1927
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1927 года со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2551 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1491 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 гроша 1927 WJ (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
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Дата 5 декабря 2000
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Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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