Пробные 2 гроша 1927 года WJ. Серебро (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1927 года со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

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