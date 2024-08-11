Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 гроша 1927 года WJ. Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,3 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1927
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1927 года со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2551 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP58 PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 гроша 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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