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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 2 гроша II Республики - Польша

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2 гроша 1923 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1923 Бронза 125 R5 0 371923 Серебро - 0 41923 Золото - 0 3
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2 гроша 1923-1927 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1923 WJ Бронза - 0 21927 WJ Серебро 100 R5 0 23
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2 гроша 1925 Пробные

Посещение монетного двора президентом
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1925 WJ Надпись "27 / X 26" 600 0 19
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