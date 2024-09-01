Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 2 гроша II Республики - Польша
2 гроша 1923 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1923 Бронза 125 R5 0 371923 Серебро - 0 41923 Золото - 0 3
2 гроша 1923-1927 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1923 WJ Бронза - 0 21927 WJ Серебро 100 R5 0 23
2 гроша 1925 ПробныеПосещение монетного двора президентом
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1925 WJ Надпись "27 / X 26" 600 0 19
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