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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 гроша 1923 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 2 гроша 1923 года WJ Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 гроша 1923 года WJ Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1923 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1420 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2000 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 2 гроша 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 2 гроша 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 2 гроша 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гроша 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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