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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 гроша 1923 года. Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 2 гроша 1923 года Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 гроша 1923 года Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,87 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1923 года. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21000 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
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  • TMAJK sro (1)
  • WCN (2)
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
5366 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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