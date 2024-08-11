Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 гроша 1923 года. Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,87 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1923 года. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21000 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
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