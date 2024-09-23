Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 гроша 1923 года. Золото (Польша, II Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1923 года. Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 230000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
73570 $
Цена в валюте аукциона 230000 PLN
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
63250 $
Цена в валюте аукциона 63250 USD
Где продать?
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