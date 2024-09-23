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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 гроша 1923 года. Золото (Польша, II Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 2 гроша 1923 года Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 гроша 1923 года Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1923 года. Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 230000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
73570 $
Цена в валюте аукциона 230000 PLN
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
63250 $
Цена в валюте аукциона 63250 USD
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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