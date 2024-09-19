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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 гроша 1925 года WJ "Посещение монетного двора президентом". Надпись "27 / X 26" (Польша, II Республика)

Разновидность: Надпись "27 / X 26"

Аверс монеты - Пробные 2 гроша 1925 года WJ "Посещение монетного двора президентом" Надпись "27 / X 26" - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 гроша 1925 года WJ "Посещение монетного двора президентом" Надпись "27 / X 26" - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 600

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1925 года "Посещение монетного двора президентом" со знаком WJ. Надпись "27 / X 26". Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 698 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8500 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
2151 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP62 BN PCGS
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Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS64 RB
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
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Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
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Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
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Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность SP55 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
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Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 гроша 1925 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1925 "Посещение монетного двора президентом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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