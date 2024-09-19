Пробные 2 гроша 1925 года WJ "Посещение монетного двора президентом". Надпись "27 / X 26" (Польша, II Республика)
Разновидность: Надпись "27 / X 26"
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 600
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1925 года "Посещение монетного двора президентом" со знаком WJ. Надпись "27 / X 26". Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 698 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8500 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.
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