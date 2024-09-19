Пробные 2 гроша 1925 года WJ "Посещение монетного двора президентом". Надпись "27 / X 26" (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1925 года "Посещение монетного двора президентом" со знаком WJ. Надпись "27 / X 26". Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 698 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8500 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

Сохранность UNC (12) AU (1) XF (5) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (2) SP63 (2) SP62 (1) SP55 (1) RB (2) BN (4) Сервис NGC (2) PCGS (4) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)