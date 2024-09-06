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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 гроша 1923 года. Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 2 гроша 1923 года Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 гроша 1923 года Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,55 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 125

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1923 года. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6300 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
3494 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
3352 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 2 гроша 1923 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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