Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 гроша 1923 года. Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,55 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 125
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1923 года. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6300 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
3494 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
3352 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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