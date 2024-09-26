Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 гульденов 1923 года "Статуя Нептуна" (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,99 гр
- Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 800
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 25 гульденов
- Год 1923
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (197)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 гульденов 1923 года "Статуя Нептуна". Это золотая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 609 проданному на аукционе WDA - MiM за 91000 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Auction World (4)
- Aurora Numismatica (4)
- Baldwin's (1)
- Busso Peus (2)
- CNG (4)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (16)
- Felzmann (4)
- Frankfurter (1)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (13)
- Grün (7)
- Heritage (19)
- HERVERA (2)
- Hess Divo (3)
- HIRSCH (5)
- Höhn (2)
- Katz (1)
- Künker (38)
- Leu (3)
- MARCINIAK (2)
- Möller (1)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- Niemczyk (14)
- Nihon (1)
- Numimarket (2)
- Numismatica Genevensis (1)
- Rapp (1)
- Rauch (1)
- Roma Numismatics (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (10)
- Soler y Llach (2)
- Solidus Numismatik (1)
- Sonntag (2)
- Stack's (1)
- Stary Sklep (2)
- Teutoburger (5)
- UBS (5)
- V. GADOURY (1)
- WAG (1)
- WCN (5)
- WDA - MiM (4)
- Wójcicki (1)
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
12313 $
Цена в валюте аукциона 11500 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
14500 $
Цена в валюте аукциона 14500 USD
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 10
Где купить?
Где продать?
Для продажи 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск