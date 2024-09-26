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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 гульденов 1923 года "Статуя Нептуна" (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 25 гульденов 1923 года "Статуя Нептуна" - цена золотой монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 25 гульденов 1923 года "Статуя Нептуна" - цена золотой монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,99 гр
  • Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 800
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 25 гульденов
  • Год 1923
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (197)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 гульденов 1923 года "Статуя Нептуна". Это золотая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 609 проданному на аукционе WDA - MiM за 91000 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
12313 $
Цена в валюте аукциона 11500 EUR
Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
14500 $
Цена в валюте аукциона 14500 USD
Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Aurora Numismatica - March 1, 2024
Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Aurora Numismatica - March 1, 2024
Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Где купить?
Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Польша 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность PF68 CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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