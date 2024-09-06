Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 пфенниг 1926 года (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,500,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1926
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1926 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1072 проданному на аукционе Baldwin's за 5000 GBP. Торги состоялись 7 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (4)
- KM NUMIS (2)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (18)
- Numimarket (1)
- Numis Poland (1)
- Russiancoin (4)
- Stary Sklep (3)
- Teutoburger (1)
- WAG (2)
- WCN (3)
- WDA - MiM (15)
- Wójcicki (17)
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 99 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск