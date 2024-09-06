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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 пфенниг 1926 года (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1926 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1 пфенниг 1926 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1926
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1926 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1072 проданному на аукционе Baldwin's за 5000 GBP. Торги состоялись 7 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 99 USD
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 пфенниг 1926 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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