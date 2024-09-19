Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 пфеннигов 1923 года (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 3,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1923
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (204)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 пфеннигов 1923 года. Это медно-никелевая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23194 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF67 PCGS
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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