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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 пфеннигов 1923 года (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1923 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 5 пфеннигов 1923 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (204)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 пфеннигов 1923 года. Это медно-никелевая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23194 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF67 PCGS
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 пфеннигов 1923 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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