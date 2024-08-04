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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 пфенниг 1923 года (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1923 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1 пфенниг 1923 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 4,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1923
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (159)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1923 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF63 RD NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 пфенниг 1923 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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