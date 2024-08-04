Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 пфенниг 1923 года (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 4,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1923
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (159)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1923 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF63 RD NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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