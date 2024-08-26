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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 пфеннига 1923 года (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1923 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 2 пфеннига 1923 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1923
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 пфеннига 1923 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8250 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF63 BN PCGS
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 2 пфеннига 1923 на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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