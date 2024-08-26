Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 пфеннига 1923 года (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1923
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 пфеннига 1923 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8250 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF63 BN PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Где продать?
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