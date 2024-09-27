Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 пфеннига 1926 года (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,750,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1926
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 пфеннига 1926 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе WDA - MiM за 7600 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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