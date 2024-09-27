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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 пфеннига 1926 года (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1926 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 2 пфеннига 1926 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,750,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1926
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 пфеннига 1926 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе WDA - MiM за 7600 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 пфеннига 1926 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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