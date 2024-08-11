Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм". Медь (Польша, II Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 12
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1929
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2191 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
2731 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1941 $
Цена в валюте аукциона 7600 PLN
Где продать?
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