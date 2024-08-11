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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм". Медь (Польша, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм" Медь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм" Медь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 12

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1929
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2191 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
2731 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1941 $
Цена в валюте аукциона 7600 PLN
Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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