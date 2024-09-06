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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 20 мм". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,42 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1929
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 20 мм". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 55000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • TMAJK sro (1)
  • WCN (6)
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 20 мм" (Пробный) на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 20 мм" (Пробный) на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
14477 $
Цена в валюте аукциона 55000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1929 "Диаметр 20 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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