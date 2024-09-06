Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 20 мм". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,42 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1929
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 20 мм". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 55000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.
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