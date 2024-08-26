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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1929 года "Съезд нумизматов" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1929 года "Съезд нумизматов" - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1929 года "Съезд нумизматов" - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 45

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1929
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1929 года "Съезд нумизматов". Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 24500 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

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Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
5314 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2111 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1929 "Съезд нумизматов" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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