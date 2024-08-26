Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1929 года "Съезд нумизматов" (Польша, II Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 45
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1929
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1929 года "Съезд нумизматов". Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 24500 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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