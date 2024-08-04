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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1929 года (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1929 года - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 1 злотый 1929 года - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 7,0 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 32,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1929
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (216)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1929 года. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 15500 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 злотый 1929 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 злотый 1929 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1929 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1929 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Польша 1 злотый 1929 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS62 GCN
Цена
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Польша 1 злотый 1929 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1929 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1929 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1929 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1929 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша 1 злотый 1929 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1929 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 злотый 1929 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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