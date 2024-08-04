Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1929 года (Польша, II Республика)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 7,0 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 32,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1929
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (216)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1929 года. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 15500 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
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- Денга1700 (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS62 GCN
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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