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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Никелевые монеты 1 злотый II Республики - Польша

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1 злотый 1929

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1929 32,000,000 0 216
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