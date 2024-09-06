Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм". Алюминий (Польша, II Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,3 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1929
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм". Алюминий. Это алюминиевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 26000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
6015 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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