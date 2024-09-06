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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм". Алюминий (Польша, II Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм" Алюминий - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм" Алюминий - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,3 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1929
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм". Алюминий. Это алюминиевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 26000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
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Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
2920 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
6015 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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