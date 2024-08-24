Пробный 1 злотый 1929 года. Никель. С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года. Никель. С надписью PRÓBA. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Maison Palombo за 4800 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.

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