Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1929 года. Никель. С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель. С надписью PRÓBA

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1929 года Никель С надписью PRÓBA - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1929 года Никель С надписью PRÓBA - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 115

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1929
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года. Никель. С надписью PRÓBA. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Maison Palombo за 4800 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • GGN (1)
  • Hess Divo (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (6)
  • Palombo (1)
  • Stack's (1)
  • WCN (10)
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
3733 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность SP62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1929 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 1 злотый Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск