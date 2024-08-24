Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1929 года. Никель. С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель. С надписью PRÓBA
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 115
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1929
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года. Никель. С надписью PRÓBA. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Maison Palombo за 4800 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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