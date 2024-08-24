Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Никель. Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Никель. Без надписи PRÓBA. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

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