Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Никель. Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель. Без надписи PRÓBA
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 35
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (44) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Никель. Без надписи PRÓBA. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1670 $
Цена в валюте аукциона 6700 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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