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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Никель. Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель. Без надписи PRÓBA

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок" Никель Без надписи PRÓBA - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок" Никель Без надписи PRÓBA - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 35

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1928
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (44) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Никель. Без надписи PRÓBA. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1670 $
Цена в валюте аукциона 6700 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1928 "Дубовый венок" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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