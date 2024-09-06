Пробный 1 злотый 1924 года H "Женщина с колосьями" (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями" со знаком H. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 29000 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.

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