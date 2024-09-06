Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1924 года H "Женщина с колосьями" (Польша, II Республика)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж BU 8
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1924
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями" со знаком H. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 29000 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.
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Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 625 USD
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 сентября 1995
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Цена
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Продавец GGN
Дата 29 июля 1994
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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