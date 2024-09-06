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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1924 года H "Женщина с колосьями" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1924 года H "Женщина с колосьями" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1924 года H "Женщина с колосьями" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж BU 8

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1924
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями" со знаком H. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 29000 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
6873 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Польша 1 злотый 1924 H "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 злотый 1924 H "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 625 USD
Польша 1 злотый 1924 H "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша 1 злотый 1924 H "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 злотый 1924 H "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша 1 злотый 1924 H "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша 1 злотый 1924 H "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе GGN - September 23, 1995
Польша 1 злотый 1924 H "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе GGN - September 23, 1995
Продавец GGN
Дата 23 сентября 1995
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша 1 злотый 1924 H "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе GGN - July 29, 1994
Польша 1 злотый 1924 H "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе GGN - July 29, 1994
Продавец GGN
Дата 29 июля 1994
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 злотый 1924 H "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе GGN - February 18, 1994
Польша 1 злотый 1924 H "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе GGN - February 18, 1994
Продавец GGN
Дата 18 февраля 1994
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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