Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 8 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 32

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1928
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2703 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 24000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (3)
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5989 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
3693 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1928 "Дубовый венок" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1928 года Все польские монеты польские бронзовые монеты польские монеты номиналом 1 злотый Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск