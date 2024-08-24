Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 8 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 32
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2703 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 24000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (3)
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
3693 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Где продать?
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