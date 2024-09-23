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Пробный 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями". Точка после года (Польша, II Республика)
Разновидность: Точка после года
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1924
- Монетный двор Лондон
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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