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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями". Точка после года (Польша, II Республика)

Разновидность: Точка после года

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1924
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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