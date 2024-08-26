Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев". Никель (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 30
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев". Никель. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MARCINIAK (1)
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- WCN (4)
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
2174 $
Цена в валюте аукциона 8250 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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