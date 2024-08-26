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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев". Никель (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев" Никель - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев" Никель - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 30

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1928
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев". Никель. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (4)
  • WCN (4)
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
2174 $
Цена в валюте аукциона 8250 PLN
Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
2543 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1928 "Венок из листьев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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