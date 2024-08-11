Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Медь (Польша, II Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,0 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 27000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (4)
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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