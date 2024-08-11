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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Медь (Польша, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев" Медь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев" Медь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,0 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1928
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 27000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (4)
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1148 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
3515 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность UNC
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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