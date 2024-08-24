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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 7,1 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 125

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1928
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 535 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.

Сохранность
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
2983 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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