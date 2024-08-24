Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 7,1 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 125
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 535 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
2983 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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