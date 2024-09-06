Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями". ESSAI (Польша, II Республика)
Разновидность: ESSAI
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 15
- Тираж PROOF 40
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1924
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями". ESSAI. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Stary Sklep за 34000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2018.
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
6308 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
8609 $
Цена в валюте аукциона 35000 PLN
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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