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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями". ESSAI (Польша, II Республика)

Разновидность: ESSAI

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями" ESSAI - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями" ESSAI - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 15
  • Тираж PROOF 40

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1924
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями". ESSAI. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Stary Sklep за 34000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2018.

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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
6308 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
8609 $
Цена в валюте аукциона 35000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе Heritage - November 6, 2020
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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