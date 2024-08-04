Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев". Медь (Польша, II Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,9 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе WDA - MiM за 35000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
8609 $
Цена в валюте аукциона 35000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?
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