Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев". Медь (Польша, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев" Медь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев" Медь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1928
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе WDA - MiM за 35000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
8609 $
Цена в валюте аукциона 35000 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
6561 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1928 "Венок из листьев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1928 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 злотый Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск