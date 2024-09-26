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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Томпак (Польша, II Республика)

Разновидность: Томпак

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев" Томпак - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев" Томпак - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 6,0 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 8

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1928
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Томпак. Это томпаковая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 21500 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1372 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
3861 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Bereska - April 15, 2020
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Bereska - April 15, 2020
Продавец Bereska
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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