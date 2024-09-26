Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Томпак (Польша, II Республика)
Разновидность: Томпак
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 6,0 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 8
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Томпак. Это томпаковая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 21500 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
3861 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец Bereska
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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