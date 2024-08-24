Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Никель (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 7,0 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 15
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Никель. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 22500 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
3215 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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