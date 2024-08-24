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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Никель (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев" Никель - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев" Никель - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 7,0 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 15

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1928
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из колосьев". Никель. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 22500 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
3215 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
3518 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2010
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе GGN - April 17, 1999
Польша 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" (Пробный) на аукционе GGN - April 17, 1999
Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1928 "Венок из колосьев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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