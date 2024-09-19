Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 105
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
1293 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
3381 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 злотый 1928 "Венок из листьев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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