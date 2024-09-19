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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 105

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1928
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Венок из листьев". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
1293 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
3381 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность AU
Цена
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе GGN - October 18, 1997
Польша 1 злотый 1928 "Венок из листьев" (Пробный) на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1928 "Венок из листьев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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