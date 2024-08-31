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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 12,4 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1928
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2306 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 21500 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
5621 $
Цена в валюте аукциона 24500 PLN
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
2008 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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