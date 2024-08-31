Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 12,4 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1928
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2306 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 21500 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
5621 $
Цена в валюте аукциона 24500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
2008 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
******
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Где продать?
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