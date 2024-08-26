Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Платина (Польша, II Республика)
Разновидность: Платина
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Платина
- Вес 16,8 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1928
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Платина. Это платиновая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (2)
- Künker (1)
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Где продать?
Для продажи 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск