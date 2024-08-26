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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Платина (Польша, II Республика)

Разновидность: Платина

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Платина - цена платиновой монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Платина - цена платиновой монеты - Польша, II Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина
  • Вес 16,8 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1928
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Платина. Это платиновая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность UNC
Цена
6784 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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