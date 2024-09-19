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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Золото (Польша, II Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1928
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Золото. Это золотая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
15200 $
Цена в валюте аукциона 1600000 JPY
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
5083 $
Цена в валюте аукциона 19250 PLN
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - October 7, 2015
Продавец CNG
Дата 7 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2011
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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