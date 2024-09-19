Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Золото (Польша, II Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1928
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Золото. Это золотая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Auction World (1)
- CNG (3)
- Heritage (1)
- Künker (3)
- Niemczyk (3)
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
15200 $
Цена в валюте аукциона 1600000 JPY
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск