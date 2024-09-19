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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1928 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1928 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 грошей 1928 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 8,900,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1928
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1928 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе WDA - MiM за 4100 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 5 грошей 1928 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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