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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1924 года H (Польша, II Республика)

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года H - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года H - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 60

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года со знаком H. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 29500 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность
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Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
1625 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
5419 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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