Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1924 года H (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 60
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года со знаком H. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 29500 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
1625 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
5419 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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