Пробные 2 злотых 1924 года H (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года со знаком H. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 29500 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

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